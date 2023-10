La Société nationale des assurances (SAA) a annoncé, lundi dans un communiqué, le renouvellement de sa certification ISO 9001, version 2015 ainsi que la finalisation de l’extension du domaine d'application du Système de management de la qualité (SMQ) à l’ensemble de ses structures et réseaux de distribution.

''Ce renouvellement de certification illustre l'engagement indéfectible de la SAA envers la satisfaction de ses clients et l'amélioration continue de ses processus de gestion'', souligne la même source. Il témoigne également, poursuit le communiqué, de la capacité exceptionnelle de l'entreprise à offrir à sa clientèle des produits et services de qualité supérieure, entièrement conformes aux normes nationales et internationales les plus exigeantes.

Pour la SAA, l'extension du domaine d’application de son Système de management de la qualité à l'ensemble de ses structures et réseaux de distribution revêt ''une importance significative'' dans la mise en œuvre de la stratégie de transformation de l'entreprise.

''Son objectif est de fournir des produits et services de qualité uniforme dans l'ensemble du réseau de la SAA'', est-t-il souligné.