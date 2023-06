Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a reçu, dimanche, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Algérie, Abdullah Bin Nasser Al Bussairi, à la demande de ce dernier, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur saoudien "a salué le rôle pionnier de l'Algérie dans la réussite du 32e Sommet arabe de Djeddah, tenu le 19 mai dernier, en prolongement du 31e Sommet d'Alger (1e novembre 2022)", lit-on dans le communiqué.

Pour sa part, M. Rebiga a rappelé "la profondeur et la solidité des relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples frères à travers "la position honorable du Royaume frère d'Arabie saoudite vis-à-vis de la cause algérienne lors de la Révolution de libération", et évoqué les moyens de renforcer les domaines de coopération et de coordination bilatérales pour suivre la dynamique qui caractérise les relations bilatérales et les promouvoir au niveau des aspirations des deux pays", ajoute-t-on de même source.

Les deux parties ont également souligné la volonté ferme des dirigeants algérien et saoudien de promouvoir la coopération bilaté rale à la hauteur des potentialités des deux pays frères, leur positions et leurs rôles de premier plan sur les scènes régionale et internationale.