Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, a reçu, dimanche, le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak, Jassem Mohamed Abboud, qui conduit une délégation de haut niveau, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, "les deux parties ont passé en revue l'état des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la Justice et les moyens de consolider la coopération dans les domaines juridique et judiciaire", précise le communiqué. Le président de la Cour suprême fédérale de la République d'Irak effectue, depuis vendredi et jusqu'au 6 juin, une visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj.