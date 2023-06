Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a évoqué dimanche à Alger avec son homologue argentine, Carla Vizzotti, les voies et moyens de promouvoir le partenariat et de développer la coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Argentine dans le secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère et d'une délégation importante accompagnant Mme Vizzotti, était l'occasion d'évaluer le niveau du partenariat et de la coopération bilatérale et d'"examiner les voies de les développer au mieux des intérêts des deux parties, conformément à la volonté commune de relancer une nouvelle dynamique de coopération à la hauteur des potentialités des deux pays", précise le communiqué.

Dans ce cadre, M. Saihi a affirmé que "l'Argentine est l'un des partenaires les plus importants de l'Algérie en Amérique latine, avec qui elle aspire à élargir les domaines de coopération et de partenariat, notamment dans le secteur de la santé et de l'indus trie pharmaceutique, à travers des projets d'investissement dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, et la création de la valeur ajoutée à même de garantir le transfert technologique et l'échange d'expériences et de connaissances entre les deux parties, en particulier dans le domaine de la formation, tout en bénéficiant de l'expérience argentine en médecine nucléaire".

Evoquant le potentiel de l'Algérie dans le domaine de l'industrie des médicaments, le même responsable a abordé le système sanitaire algérien, qui repose, a-t-il dit, sur le secteur public avec la contribution du privé et la gratuité des soins offerts à toutes les catégories de la société, à travers l'ensemble du territoire national.

M. Abdelhak Saihi a rappelé, dans ce contexte que ce programme s'inscrit dans le cadre de "la vision de l'Etat visant à prioriser le secteur de la santé dans ses programmes de développement, notamment en consacrant des enveloppes financières importantes pour garantir les prestations offertes aux citoyens", soulignant l'importance que l'Algérie accorde à la prévention en matière de santé.

De son coté Mme Vizzotti s'est dite heureuse d'être en Algérie, dans le cadre d'une visite visant à "renforcer" la coopération et le partenariat entre l'Algérie et l'Argentine dans un secteur, a-t-elle dit, où les systèmes des deux pays renferment beaucoup de similitudes particulièrement en matière d'accès aux soins". La ministre argentine a également exprimé son soutien à "la volonté de l'Algérie pour la promotion d'une industrie pharmaceutique à même de garantir la couverture de la production locale à travers l'établissement d'investissements algéro-argentins à la lumière des grandes et importantes opportunités offertes actuellement entre les deux pays", conclut le communiqué.