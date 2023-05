L'athlète algérienne Kahina Mebarki a remporté la Coupe d'Afrique de triathlon Open (garçons et filles) qui a pris fin, jeudi à Charm El-Cheikh en Egypte, et comptant aussi pour la récolte de points pour une qualification aux Jeux olympiques de Paris-2024, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de Triathlon (FATR).

Ce sacre africain remporté devant sa compatriote Imene Maldji et l'Egyptienne Mai Samy, a permis à Kahina de progresser de 36 places au classement de la World Triathlon, occupant désormais la 202e position avec 593,43 points.

L'Algérienne est en course pour une place aux JO-2024, mais devra prendre part à au moins six étapes sur la vingtaine au programme de la World Triathlon d'ici le mois de mai 2024, sachant que le rendez-vous parisien devrait regrouper un total de 102 athlètes (hommes et dames).

En plus du trophée africain, Kahina Mebarki a terminé en 13e position en Open sur les 18 pays participant.

Outre cette compétition, l'athlète algérienne a pris part également, avec ses onze compatriotes dont six garçons et des juniors au Championnat a rabe jumelé de triathlon, Duathlon et Aquathlon. Au Championnat Arabe Sénior (Dames) de Triathlon, Mebarki a gagné la médaille d'or devant Maldji Imene, tout comme au championnat d'Afrique d'Aquathlon qu'elle a remporté, se qualifiant à la 2e édition des Jeux mondiaux de plage, prévue à Bali en Indonésie du 5 au 12 août 2023. L'autre distinction de la participation algérienne à Sharm el-Cheikh, est à mettre à l'actif de Lotfi Benatmane, vainqueur de la Coupe d'Afrique Open du Duathlon qui lui permet de se qualifier au Championnat du monde de la spécialité qui aura lieu en mai 2024.

Au Championnat Arabe de triathlon (Junior hommes), Aini Ouail a pris l'argent devant son compatriote Agab Samy (médaillé de bronze), avant qu'il n'ajoute une bronze au championnat d'Afrique d'Aquathlon, alors qu'Agab Samy s'est contenté d'une 6ème place.

La sélection algérienne composée de 8 athlètes seniors (2 filles et 6 garçons) et 4 athlètes juniors (deux filles et deux garçons) a pris part à la Coupe d'Afrique de triathlon Open, jumelée avec le championnat Arabe de triathlon, le championnat d'Afrique d'Aquathlon et la Coupe d'Afrique Open de duathlon.