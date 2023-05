L`USM Alger disputera la 26e finale de son histoire, toutes compétitions confondues, en affrontant dimanche au stade Benjamin Mkapa de Dar Es-Salaam (14h00, algériennes) les Tanzaniens des Young Africans, en finale (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) dans ce qui sera la deuxième finale continentale pour la formation algéroise.

Créée en 1937 dans la vieille médina d'Alger à une époque marquée par un formidable bouillonnement sportif dans toute l'Algérie, l`Union Sportive Musulmane d'Alger (USMA), qui vient alors renforcer les rangs des clubs musulmans comme le MCA (1921), l'USM Oran (1926), le CSC (1926), l'USM Blida (1932) ou l'USMMC (El Harrach, 1935), remporte le premier championnat de l'Algérie indépendante en 1963 à l'issue d'un fastidieux ''Critérium national'' (Centre, Est et Ouest). Durant la saison 1963-1964, le format du Critérium a été abandonné avec la naissance en 1964 du premier championnat d'Algérie avec la constitution de la division d'Honneur.

Le club de la vieille médina d'Alger est l'une des équipes les p lus titrées d'Algérie avec huit sacres de champion (1962-1963, 1995-1996, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005, 2013-2014, 2015-2016 et 2018-2019) et, hasard du football, huit coupes d'Algérie (1981, 1988, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 et 2013). L'équipe des ''rouge et noir'' a été finaliste de la coupe d'Algérie à 17 reprises, un record.

Néanmoins, le club avait longtemps mangé son pain noir en Coupe d`Algérie où il avait perdu, avant sa première dame ''aux grandes oreilles'', sept finales dont cinq consécutives (1969-1970-1971-1972-1973 puis 1978 et 1980) avant de vaincre ''la scoumoune'' et décrocher, en 1981, son premier trophée dans cette compétition populaire. L'équipe qui a remporté par la suite huit autres trophées dans la même épreuve, a en revanche perdu encore deux finales de Coupe d`Algérie en 2006 (2-1) et 2007 (1-0) contre le voisin, le MC Alger. Le même MCA avait barré la consécration au voisin ''Usmiste'' en 1970-1971 au ''Municipal'' (2-0) puis en 1972-1973 au 5 Juillet (4-2 après prolongation). "Certes, eu égard au nombre de finales, toutes compétitions confondues, disputées par l`USMA, son palmarès aurait pu être plus étoffé, mais force est de constater que la nouvelle génération des supporters a été bien servie au vu des titres glanés par l`équipe ces dernières années", estime l'ex-buteur et ''gentleman'' des Rouge et Noir, Hadj Adlène, actuellement membre du staff technique. En effet, rien que pour l'année 2013, les gars de Soustara se sont offert un triplé historique (Championnat et Super coupe d`Algérie, ainsi que la Coupe de l`Union arabe de football). La dernière finale disputée par l'USMA remonte à 2015 et c'était en compétition africaine, face au puissant club congolais du TP Mazembe. Lors de la première manche disputée le 31 octobre 2015 au stade Omar Hamadi (ex-Bologhine), l'USMA a perdu (2-1), avant de s'incliner (2-0) lors du match retour joué le 8 novembre au stade de Lubumbashi. Parviendra t-elle à vaincre le ''signe indien'' lors de cette finale de la C3 africaine, qui se jouera en deux manches ?.