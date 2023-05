Au moins 24 brigades mobiles ont été mobilisées par la Conservation des forêts de la wilaya de Blida pour assurer les premières interventions lors des incendies de forêt, a-t-on appris mardi auprès de cette direction.

Ces brigades, inscrites dans le cadre du Plan de prévention des risques naturels, ont pour mission principale d’effectuer, à longueur de journée, des patrouilles de contrôle des zones forestières, notamment celles classées points noirs, dont particulièrement en période de pic de chaleur, a déclaré le chargé du service de protection de la ressource forestière.

Le plan en question prévoit, également, la mise en place de cinq tours de contrôle fixes, parallèlement à des préparatifs pour l’installation, début juin prochain, de la colonne mobile sur les hauteurs de la Chréa, en vue d’assurer la rapidité des interventions pour l’extinction d’incendies éventuels au niveau de cette réserve naturelle et empêcher leur propagation, a ajouté Mohamed Mokadem.

Il a, aussi, signalé, au titre de la facilitation des déplacements des équipes des pompiers, l’ouverture de 14,5 km de pistes forestières sur le budget de la wilaya, en plus de l’aménagement en cours de 20 km supplémentaires, prévues à la réception "fin mai courant".

Selon le même responsable, la conservation des forêts de Blida a, également, réalisé des travaux forestiers au profit d’une surface globale de 400 ha de forêts, dont 150 ha dans la commune de Bougara (Est) et 120 sur les monts de Chréa, outre d’autres surfaces à Chiffa (Ouest) et Ouled Slama (Est).

A noter que la wilaya a été renforcée, cette année, par la réalisation de quatre (4) pistes pour l'atterrissage et le décollage des avions et hélicoptères de lutte contre les incendies de forêt, répartis entre les zones les plus exposées aux incendies , à savoir les hauteurs de Chréa, Oued Djer(Ouest), Bougara et Tadjet dans la commune montagneuse de Souhane (Est).