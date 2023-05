Près de 400 foyers situés dans des zones d’ombre relevant des communes d’Ibn Badis et d’Ain Smara (Constantine) ont été raccordés au réseau de gaz naturel depuis début mai courant, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction de distribution de l’électricité et du gaz d’Ali-Mendjeli.

L’opération de raccordement au réseau de gaz naturel a ainsi touché 365 habitations dans la commune d’Ibn Badis et 33 autres relevant de la commune d’Ain Smara (Sud-ouest de Constantine), a précisé à l’APS le directeur de cette structure, Abdelatif Belahrache.

Les actions concrétisées durant cette période, ont concerné, a détaillé le même responsable, 194 familles dans la mechta de Beni Yaâgoub, 111 dans les villages Heoua et Kerouma et 60 autres dans la zone rurale d’El Hembeli (commune d’Ibn Badis, ainsi que 33 foyers des mechtas de Djendjen et Laâbabza (Ain Smara).

L’opération, inscrite au titre de l’exercice 2023, a nécessité l’installation et l’extension d’un réseau de distribution de plus de 23 km, a encore fait savoir le représentant local de cette direction.

Pour rappel, 35 projets d’approvisionnement e n gaz naturel de 1.172 habitations réparties sur des zones d’ombre des communes d’Ain Abid, d’El Khroub d’Ibn Badis et d’Ain Smara, ont été réalisés, ces dernières années, à travers la mise en place d’un réseau de plus de 88 km.