Le Groupe Sonatrach a signé trois accords de financement de la réalisation de projets de développement de proximité d'intérêt public dans la wilaya de Tissemsilt, indique un communiqué du Groupe lundi.

"Dans le cadre de son approche sociétale en tant qu'entreprise citoyenne et responsable, Sonatrach a signé jeudi 18 mai 2023 trois accords de financement de la réalisation de projets de développement de proximité d'intérêt public à Tissemsilt, des projets inscrits dans le programme d'investissement social de l'entreprise, au profit de trois communes, Sidi Abed, Lerdjem et Beni Lahcen", selon le même communiqué. Les accords de financement incluent la prise en charge de l'aménagement de deux stades de proximité et d'œuvrer pour leur fournir l'éclairage public et le gazon, en plus de l'aménagement complet d'une salle de soins, ajoute le communiqué.

Les cérémonies de signature de ces accords se sont déroulées au siège de la wilaya de Tissemsilt, en présence des autorités locales et des représentants de la société civile des communes concern ées, selon le même communiqué, relevant que l'opération a été favorablement accueillie par les autorités locales qui la considèrent comme "un soutien au plan des projets locaux inscrits dans ces communes". Le Groupe a souligné que ces accords s'inscrivent au titre de "l'approche de Sonatrach à développer les régions éloignées pour un développement socio-économique des habitants de ces régions et pour promouvoir leur niveau de vie".

Dans le même contexte, le communiqué a relevé que "les efforts de Sonatrach s'inscrivent en droite ligne des efforts de l'Etat pour le développement des régions isolées, par des projets d'investissement social du Groupe 2022-2023 et qui a pour objectif la participation dans la réalisation des opérations de proximité dans les régions isolées à travers 37 wilaya au niveau national.