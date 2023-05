L’écomusée d’El-Hamdania à Médéa, structure rattachée au parc national de Chréa, a organisé lundi, un programme d’animation à caractère éducatif pour sensibiliser à la préservation de la faune et de la flore locales, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la diversité biologique.

Initié au profit d’élèves du cycle moyen, l'événement a permis à ces derniers de découvrir la collection de différentes espèces d’animaux empaillés, qui peuplent ce parc naturel et les essences végétales que recèle l’Atlas blidéen, dont fait partie la région d’El-Hamdania.

Il ont également pris part à un atelier consacré aux techniques utilisées pour l’empaillage des animaux (mammifères et oiseaux), encadré par des techniciens de l’écomusée.

La rencontre a été une opportunité pour ces élèves d’avoir une idée sur les techniques d’empaillage utilisées pour conserver certaines espèces d’animaux en vue de constituer des collections. La technique consiste en l’habillage d’une structure ou d'un squelette en métal, en bois ou en polyéthylène, d’un animal, avec une peau ou des plu mes pour reproduire un modèle de l’animal en question, a fait savoir le directeur de cet établissement muséal, Rédha Faroudji. L’organisation de cet atelier vise, selon M. Faroudji, à "sensibiliser les élèves sur l’importance de préserver la faune et la flore locales, et leur permettre de découvrir, également, certaines espèces animales et les essences végétales qui existent au niveau du parc naturel de Chréa ".

"Ce travail pédagogique sert, aussi, à inculquer aux participants une culture environnementale en mesure de les aider à prendre conscience des risques de certains comportements humains sur le fragile équilibre de la faune et de la flore locales", a-t-il ajouté.

Outre la gestion du patrimoine naturel situé dans la partie ouest du parc de Chréa, l’écomusée d’El-Hamdania participe pleinement dans les actions de sensibilisation, vulgarisation, formation pédagogique et la recherche scientifique sur tout ce qui a trait à la préservation et à la sauvegarde de l’écosystème local, a expliqué le même responsable.

C’est, d'ailleurs, dans ce contexte que s’inscrit l’opération de sensibilisation sur la protection de l’environnement et la prévention contre les risques d’incendies de forêts organisée lors de cette journée au niveau des points d’accès à l’autoroute nord-sud, en collaboration avec la direction de l’Environnement et la Conservation des forêts.

Des dépliants contenant des consignes et des recommandations à suivre pour éviter les départs de feu et la protection du patrimoine forestier ont été distribués aux usagers de la route dans l’espoir de susciter, en eux, une prise de conscience sur l’importance de la sauvegarde de ce patrimoine et des richesses qu’il renferme, a signalé, pour sa part, le directeur de l’environnement, Mustapha Rafei.

Le but de ces actions, a indiqué le directeur de l’écomusée d’El-Hamdania, est d'inciter les citoyens à s’impliquer dans la préservation du milieu naturel et à contribuer au maintien d’un équilibre écologique à même d’assurer la pérennité de la faune et la flore locales.

Située à l’ouest du parc naturel de Chréa (reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO en 2002), la zone montagneuse qui s’étend d’El-Hamdania à Tamesguida, au nord de Médéa, renferme une variété d’espèces végétales comme le cèdre, le chêne vert, le chêne liège, le thuya, le pin d’Alep, le houx, des orchidées et des lichens, selon les informations fournies par le directeur de l’écomusée.

Des espèces mammifères et d’oiseaux, telles que le singe Magot, la genette, le lynx, l'hyène rayée, la mangouste, le porc-épic, le chacal doré, le renard, le sanglier, la loutre, le faucon pèlerin et le vautour fauve, font également partie de la faune locale que les responsables du Parc s’emploient à protéger et à préserver, a fait savoir M. Faroudji.