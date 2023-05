Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saïhi, a pris part, samedi au siège de la Mission

de la Ligue arabe à Genève, aux travaux du bureau exécutif du Conseil des ministres

arabes de la Santé, dans le cadre de la présidence de l'Algérie de la 59e session du Conseil, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de cette réunion, tenue en marge de la 76e session de l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève, pour examiner les recommandations du Comité technique consultatif du Conseil, M. Saïhi a affirmé que "des discussions approfondies et des recommandations précieuses" seront à l'ordre du jour de cette session.

Ces recommandations, poursuit le ministre, "traduiront la volonté commune d'opérer un changement positif à la lumière des grands défis auxquels notre monde arabe est confronté", affirmant "l'impératif d'œuvrer, en étroite collaboration et en parfaite coordination, à réaliser le progrès escompté".

"La participation active et constructive des membres du bureau exécutif à cette réunion aura un rôle décisi f dans la réalisation des objectifs communs et l'amélioration de la situation sanitaire dans notre région arabe, d'autant que plusieurs points essentiels seront abordés dont les conditions sanitaires dans les territoires palestiniens occupés et l'impératif pour le Conseil des ministres arabes de la Santé de parler d'une seule voix devant la 76e session de l'Assemblée mondiale de la Santé" a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Saïhi a salué l'initiative arabe louable de tenir, par visioconférence, une session urgente du Conseil des ministres arabes de la Santé, le 1er mai dernier, consacrée à la situation sanitaire et humanitaire en République du Soudan, pays frère".

Il a, en outre, insisté sur l'impératif de "passer en revue les acquis réalisés et faire face aux défis de l'heure", soulignant l'importance d'"adopter des stratégies communes à même de répondre aux besoins de la région et de renforcer sa résilience face aux futurs défis, outre la nécessité d'examiner les voies de renforcer la coopération entre les Etats membres".