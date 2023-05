Plus de huit (08) tonnes de médicaments et de fournitures médicales ont été affectées à la prise en charge des hadjis algériens dans les Lieux saints pour la saison du hadj 2023, a-t-on appris samedi auprès de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO).

Mme Zahra Belkhirate, chargée de communication auprès de l'ONPO, a indiqué que 8,1 tonnes de médicaments et de fournitures médicales avaient été chargées à bord de deux avions affrétés par Air Algérie qui s'envoleront aujourd'hui à destination de l'Arabie Saoudite, et ce pour garantir une prise charge médicale optimale des pèlerins.

Concernant la procédure de paiement des coûts du Hadj pour la saison 2023, la même intervenante a précisé que 93% de hadjis s'étaient acquittés de ces frais à samedi matin, l'opération devant se poursuivre jusqu'à tard dans la même journée. De son coté M. Samir Farhat, directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), avait affirmé dans une précédente déclaration que son institution avait préétabli une liste de ces médicaments et fournitures nécessaires.

Pour sa part, le président de la mission médicale qui accompagnera les futurs hadjis cette année, Dr Mahmoud Dahmane a insisté lors d'une journée d'information et de sensibilisation au profit des membres de la mission médicale, sur la nécessité du respect des prescriptions détaillées dans cette liste.