Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a fait état jeudi

à Khenchela du prochain lancement d’une caravane nationale de sensibilisation contre

le fléau de la drogue et des psychotropes durant la période du 19 mai au 26 juin.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a précisé que dans le cadre du programme de protection de la jeunesse contre les divers fléaux sociaux, une campagne de sensibilisation contre le fléau de la drogue et des psychotropes sera lancée et sillonnera l’ensemble des wilayas du pays sous le slogan "les jeunes combattent les drogues" en vue de protéger cette catégorie qui constitue la locomotive du développement national.

Présidant la réception du projet de réhabilitation et de revêtement du stade communal de Bouhmama en gazon synthétique, M. Hammad a donné des instructions pour inscrire au profit de ce stade une opération de pose d’éclairage et permettre son exploitation nocturne pour les entrainements et compétitions des clubs et associations sportives.

Lo rs de son inspection de la piscine semi-olympique de Kaïs, le ministre a recommandé de parachever les travaux et raccorder cet équipement sportif au réseau de gaz naturel afin que les jeunes de la région puissent accéder à ses services à partir de cet été.

Sur le chantier du projet du centre régional de préparation des sélections nationales de la région d’Ain Silène dans la commune d’El Hamma, il a exprimé son mécontentement devant le retard notable accusé par ce projet inscrit en 2006 et lancé en 2013 avant de connaitre plusieurs arrêts en raison de problèmes techniques qui n’ont pas été pris en charge à ce jour par l’entreprise de réalisation. M. Hammad a donné ensuite le coup d’envoi des travaux de requalification du stade 1er novembre du complexe omnisports de N’sigha et a insisté sur le respect des délais de réalisation et des normes de qualité. Le ministre a rencontré les représentants des clubs sportifs qui lui ont fait part de leurs préoccupations promettant de les résoudre dans les limites des moyens disponibles.

Au terme de sa visite, il a rappelé dans une déclaration à la presse que son département ministériel a inscrit plusieurs projets pour le développement et la modernisation des équipements de jeunes et encourager les associations sportives à réaliser d’excellentes performances dans les diverses disciplines.