Des interventions chirurgicales, se déroulant dans les blocs opératoires du service de chirurgie générale du Centre hospitalo-universitaires (CHU) de Tizi-Ouzou "Nedir-Mohamed", seront retransmises en direct par visioconférence, mercredi et jeudi, par Algérie Télécom, au niveau de l'auditorium de cet établissement de santé, indique un communiqué de l'entreprise publique de télécommunications.

Ces opérations sont programmées dans le cadre des journées médicochirurgicales du service de chirurgie générale du CHU de Tizi-Ouzou et ont un but pédagogique, précise le communiqué, ajoutant que des "interventions chirurgicales, exécutées par voie laparoscopique avancée, sont programmées et seront retransmises grâce à la solution de visioconférence d'Algérie Télécom".

"Des tests opératoires réels ont, préalablement, été effectués sous la supervision des chirurgiens et des équipes de la Division corporate et intégration de Solution IT, en collaboration avec la Direction opérationnelle des télécommunications de Tizi-Ouzou", ajoute la même source.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d es "efforts consentis pour accompagner l'ensemble des secteurs dans leur processus de digitalisation", souligne Algérie Télécom.