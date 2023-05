Les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football, prévus vendredi, seront marqués par le choc entre pensionnaires de Ligue 1 Mobilis, la JS Saoura et le Paradou AC à Béchar, alors que les deux clubs d'inter-régions le CR Zaouia (wilaya de Blida) et l'Olympique Akbou (wilaya de Bejaia) vont chercher à créer l'exploit et poursuivre l'aventure dans l'épreuve populaire.

Le choc JSS-PAC sera très suivi par les puristes: un match entre deux clubs qui luttent pour des objectifs diamétralement opposés en championnat. Si la formation de Béchar aspire à terminer la saison sur le podium, le PAC, hanté par le spectre de la relégation, tentera de sauver sa ''peau'' en ligue 1.

Les gars de la Saoura auront l'avantage de jouer à domicile et devant leur public, mais les "Académiciens", en bons tacticiens, comptent jouer leur va-tout jusqu'au bout pour arracher leur qualification, même si leur mission s'annonce difficile.

Pensionnaire de la poule ''inter-régions'', le CR Zaouia (5 km au nord de la ville de Blida vers Oued El Alleug), accueillera au vieux stade des frères Brakni de Blida le NC Magra (Ligue 1) dans un match irréel, mais ouvert à tous les pronostics.

Le CRZ partira légèrement favori devant ses supporters, d'autant qu'il a joué l'ensemble de ses matchs à domicile depuis le début de la compétition, en éliminant tour à tour le CRB Adrar (1-0), l'US Souf (1-0), et le MB Hassi Messaoud (0-0, aux t.a.b : 6-5). Le NCM, qualifié à ce tour en déplacement face à la JSB Menaïel (3-1), aura à cœur de faire respecter la logique, même si son principal objectif cette saison reste le maintien en ligue 1.

Quant à la surprenante formation de l'Olympique Akbou, qui a réussi une accession historique en Ligue 2 amateur, se rendra à Chlef pour défier l'ASO, difficile à manœuvrer chez lui, sur le ''ground'' du stade Mohamed Boumezrag. L'ASO a décroché le trophée en 2005.

Les Chélifiens doivent rester vigilants face à une équipe d'Akbou qui est capable d'aller chercher sa qualification à Chlef, au vu de ses bonnes dispositions affichées depuis le début de l'exercice, avec des joueurs chevronnés tels que le défenseur Zidane Mebarakou (ex-MCA) et le milieu offensif Faouzi Rahal (ex-MOB).

Le dernier quart de finale se jouera le dimanche 21 mai et mettra aux prises le vainqueur du 1/8e de finale JS El-Biar- CR Belouizdad contre l'AS Khroub (Ligue 2).

Le programme

Vendredi, 12 mai 2023:

Stade Frères Brakni (Blida): CR Zaouia- NC Magra (16h00)

Stade Mohamed Boumezrag (Chlef): ASO Chlef- OS Akbou (18h00)

Stade 20 août (Bechar): JS Saoura- Paradou AC (20h00)

Dimanche, 21 mai 2023:

Alger: Vainqueur du match des 1/8es de finale JS El Biar- CR Belouizdad

contre l'AS Khroub (16h00).