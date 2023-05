La technologie de la vidéo assistance à l'arbitrage (VAR) sera utilisée à partir des demi-finales de l'édition 2023 de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, a annoncé mardi dans un communiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

La décision a été confirmée lors de la dernière réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral, tenue ce mardi 9 mai, en concertation avec la Commission de la Coupe d'Algérie (CCA) et la Commission fédérale d'arbitrage (CFA). Une situation qui se répercute de manière directe sur la domiciliation des demi-finales, car la mise en place de ce dispositif nécessite des stades qui répondent aux normes et aux critères exigées pour l'application technique de la VAR.

L'épreuve populaire est actuellement au stade des quarts de finales, dont les trois premiers matchs se dérouleront vendredi prochain, à savoir : CR Zaouia - NC Magra, ASO Chlef - OS Akbou et JS Saoura- Paradou AC. Le quatrième et dernier quart de finale se jouera dimanche 21 mai entre l'AS Khroub et le vainqueur du derby algérois mettant aux prises la JS El Biar et le CR Belouizdad, comptant pour les 8e s de finale. Un match en retard qui n'a pu se dérouler à sa date initiale en raison de la participation du Chabab de Belouizad à la Ligue des champions africaine, où il fut finalement éliminé en quarts de finale par les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).