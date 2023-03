Huit marchés de proximité ont été ouverts à Annaba pour approvisionner les citoyens en divers produits de consommation à leur tête les produits alimentaires subventionnés en prévision du mois de Ramadhan, a-t-on appris dimanche du chef de service observation du marché et information économique auprès de la Direction locale du commerce et de la promotion des exportations.

Dans une déclaration à l’APS, Abderahmane Samaî, a précisé qu’en plus du réseau des marchés de proximité répartis au travers le territoire de la wilaya et les grandes agglomérations des communes d’Annaba, El Hadjar et d’El Bouni, il a été procédé, dans la commune d'El Hadjar, à l’aménagement d’espaces commerciaux supplémentaires pour la commercialisation des produits agricoles (fruits et légumes) de manière directe (du producteur au consommateur) avec des prix raisonnables, en plus des produits alimentaires subventionnés comme le lait, l’huile de table, la semoule, la farine et autres denrées alimentaires.

Pour assurer un approvisionnement régulier des espaces commerciaux de proximité, un programme d’approvisionnement quotidien a été arrêté de concert avec la Direction du commerce et de la promotion des exportations et les producteurs de denrées alimentaires subventionnées dont les minoteries, unités de production de lait et dérivés, unités de production d’huile de table, en plus de l’Office des viandes rouges, a ajouté le même responsable.

Dans le cadre des préparatifs du mois sacré de Ramadhan, des conventions ont été conclues entre les huit minoteries activant sur le territoire de la wilaya et les boulangeries de la wilaya pour permettre aux artisans boulangers de s’approvisionner en farine de manière permanente et régulière, a-t-on fait savoir.

Des conventions similaires ont été signées également entre les propriétaires de grandes surfaces commerciales réparties sur le territoire de la wilaya et les producteurs de produits subventionnés pour garantir la disponibilité des denrées alimentaires régulièrement, a indiqué M.

Samaî, avant de rappeler que les unités de production de lait et d’huile de table, ainsi que les minoteries de la wilaya ont arrêté un programme de production supplémentaire en prévision du mois sacré de Ramadhan.

La wilaya d’Annaba met quotidiennement à la disposition des citoyens plus de 108.000 litres de lait subventionné, une quantité qui sera revue à la hausse pour atteindre plus de 125.000 litres/jour et produit quotidiennement environ 100 tonnes d’huile de table dont 30 tonnes sont réservés journellement pour couvrir les besoins de la wilaya, alors que le reste de la production est orienté pour répondre aux besoins des wilayas limitrophes, a précisé le chef du service observation du marché et information économique auprès de la Direction locale du commerce et de la promotion des exportations.