Le ministre des Moudjahidine et des Ayant droits, Laïd Rebiga, a annoncé, dimanche à Boumerdes, la "levée de gel" sur le projet de réalisation d'un musée du moudjahid à Boumerdes, destiné à "recueillir et préserver les hauts faits et exploits de cette région, réunissant les deux wilayas historiques III et IV".

"Le projet du musée du moudjahid a bénéficié d’une levée de gel avec l'accord du Premier ministre, du fait que les monuments et exploits historiques de cette wilaya méritent une prise en charge à travers la concrétisation de projets à caractère historique", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge des festivités officielles du 61e anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars 1962), organisées sous le slogan "Anniversaire de la Victoire...

Détermination, unité et triomphe".

Selon les explications fournies par le bureau d'études lors de l'inspection, par le ministre, du foncier d’implantation du projet, "les études inhérentes à ce projet ont été achevées et sa réalisation nécessitera pas moins de 150 millions de DA". Prévu sur u ne assiette de 1.200 m2 du centre ville de Boumerdes, ce musée futur comprendra trois étages et un rez-de-chaussée comptant trois (3) salles de conférences et d’exposition, une salle de théâtre, deux ateliers, une bibliothèque et une salle d'archives. A noter l’inscription du projet du musée du Moudjahid au profit de la wilaya de Boumerdes en 2011.

Il fut gelé en 2013 pour des raisons liées notamment au manque de financement.

S’exprimant au sujet du secteur des moudjahidine à Boumerdes, le wali Yahia Yahiatene a signalé la destination à son profit, en 2023, de nombreux projets de développement, dont le plus important est représenté par le projet de parachèvement de la réhabilitation et de restauration des cimetières et carrés des martyrs pour une enveloppe de plus de 20 millions de DA, outre des projets de restauration de monuments historiques à travers la région.