La Direction de distribution de Dar El Beida (Alger) relevant de Sonelgaz-distribution a lancé les préparatifs pour garantir la qualité et la continuité du service durant le mois sacré du ramadhan à travers le renforcement du système de permanence et la maintenance des postes transformateurs, a indiqué dimanche un communiqué de cette direction.

"Un programme spécial Ramadhan" a été mis en place, à travers la mobilisation d'équipes techniques spécialisées pour les interventions d'urgence et le renforcement du système de permanence (24h/24h) au niveau des sept agences, outre les unités techniques", a précisé la Direction de Dar El Beida, soulignant que le programme sera intensifié durant les prochains jours.

"Toutes les ressources matérielles et humaines ont été mobilisées afin d'assurer la continuité du service durant le Ramadhan", a ajouté la même source, soulignant que le programme tracé à cet effet permettra "une intervention immédiate en cas d'incidents enregistrés à l'heure du f'tour".

La Direction a rappelé avoir procédé à une opération de maintenance des structu res gazières et électriques dans son territoire de compétence en vue d'assurer un service de qualité et éviter les coupures, ajoutant qu'elle œuvrait à approvisionner sa clientèle en gaz et en électricité dans les meilleures conditions.