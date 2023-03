Le monde est au milieu d'une "reprise économique fragile" à la suite des impacts de la pandémie de COVID-19 et du conflit en Ukraine, a déclaré vendredi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Dans ses "Perspectives économiques, rapport intermédiaire" publiées vendredi, l'OCDE prévoit une croissance de 2,6 % de l'économie mondiale cette année, puis une accélération à 2,9 % en 2024, les effets durables de la crise ukrainienne, tels que les problèmes d'approvisionnement énergétique et l'inflation, allant en diminuant.

Selon le rapport de l'OCDE qui a souligné que "la baisse des prix de l'énergie a contribué à une modeste amélioration des perspectives mondiales", l'économie chinoise devrait connaître la croissance la plus rapide dans le monde cette année, avec une hausse de 5,3 %, tandis que l'économie américaine devrait enregistrer une hausse de 1,5 % cette année et de 0,9 % en 2024. En outre, dans ses recommandations, l'OCDE a exhorté les pays à maintenir des politiques monétaires visant à réduire l'inflation, à cibler le soutien budgétaire sur les secteurs durement touchés et à p rendre des mesures pour stimuler la croissance économique.