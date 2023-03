Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi a relevé dimanche l’importance de remporter la double confrontation face au Niger, les 23 et 27 mars, pour pouvoir arracher la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

"Nous avons deux matchs importants face au Niger, d'un point de vue mathématique, on doit et on veut, sur cette date, sceller notre qualification", a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Après quatre mois d’inactivité, l’équipe nationale reprendra du service, en entamant lundi un stage à Sidi Moussa en vue des deux matchs face au "Mena".

Les "Verts" recevront d’abord le Niger jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki (22h00), avant de se rendre à Tunis pour affronter le même adversaire, le lundi 27 mars au stade Hamadi-Agrebi de Radès (17h00), le stade du Général Seyni-Kountché de Niamey n’étant pas homologué par la Confédération africaine (CAF).

"L’intégration des nouveau x joueurs c’est important et je vais faire en sorte qu’ils puissent être dans les meilleures conditions.

Mais il y’a aussi ces deux matchs face aux Niger et la nécessité de les gagner, pour pouvoir se qualifier pour la CAN et se projeter ensuite vers d’autres choses", a-t-il ajouté.

Et d’enchaîner : "On présente souvent le Niger comme étant une équipe faible, c’est regrettable, c’est faux.

Il y a un seul joueur du Niger à avoir joué le CHAN en Algérie et qui fait partie de l'équipe A.

C'est une toute autre équipe, ils jouent pratiquement tous à l'étranger.".

Le coach national a fait appel à 25 joueurs, dont 6 néophytes : Zinédine Belaïd (USM Alger), Farès Chaïbi (Toulouse FC/ France), Kévin Gitoun (SC Bastia/ France), Ryan Aït-Nouri (Wolverhampton/ Angleterre), Jaouen Hadjam (FC Nantes/ France), et Badreddine Bouanani (OGC Nice/ France).

Vainqueur en juin 2022 des deux premiers matchs : à domicile face à l’Ouganda (2-0) et en déplacement devant la Tanzanie (2-0), l’Algérie occupe le poste de leader du groupe F avec 6 points, devant le Niger (2 points), alors que la Tanzanie et l’Ouganda suivent derrière avec un point chacun.