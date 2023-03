La 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football entamée vendredi, s'est poursuivie samedi avec les victoires attendues de l'ES Sétif et de l'USM Khenchela aux dépens de l'ASO Chlef (1-0) et du HB Chelghjoum-Laid (2-1), en attendant la mise à jour complète de cette journée amputée de quatre rencontres reportées pour participation africaine et arabe du CR Belouizdad, JS Kabylie, USM Alger et la JS Saoura.

C'est l'ES Sétif désormais, (3e, 32 pts) qui réalise une excellente affaire en battant difficilement l'ASO (1-0) grâce à un but du Camerounais, Enow Nkembé à la toute dernière minute du de la première période. Ce but vaut son pesant d'or, car il place "l'Aigle Noir" sur le podium, derrière le leader, le CR Belouizdad et son dauphin, le CS Constantine.

Cette victoire va permettre au nouveau coach, Bilal Dziri de travailler dans la sérénité avec comme principal objectif, une participation à une compétition africaine ou arabe la saison prochaine. De son côté, l'ASO subit son premier accroc après quatre matchs sans défaite (2 succès - 2 nuls), en glissant du coup à la 10e place (25 pts) en compagnie du RC Arbaa.

Dans l'autre match de samedi, l'USM Khenchela a battu logiquement la lanterne rouge le HB Chelghoum-Laid (2-1). Les Khenchelis se sont mis à l'abri grâce à deux réalisations de Bayazid (40e s.p) et Saadou (65e), avant que le Hilal ne sauve l'honneur par Bekhouche (90e + 1) également sur penalty. Si l'USMK améliore sensiblement sa position au classement général (7e - 27 pts) et deux matchs en retard, ce n'est pas le cas pour le HBCL (16e - 2 pts) qui prépare d'ores et déjà la saison prochaine en Ligue 2 (amateur). La 20e journée avait débuté vendredi avec la victoire de l’US Biskra aux dépens du RC Arba (1-0), au moment où l'actuel dauphin, le CS Constantine s'est contenté d'un nul vierge, lors de son déplacement chez le MC Oran. Un but de Boussalem (13e minute) a suffi aux Biskris pour décrocher trois précieux points et grignoter quelques places au classement général, désormais à la 7e place (27 points), alors que le RC Arbaa reste scotché à la 9e place (25 pts) en compagnie du MC Oran accroché par le CS Constantine (0-0). Toujours sans entraîneur depuis le départ-surprise de leur entraîneur, Kheireddine Madoui, les "Sanafirs" restent à sept points du leader, le CR Belouizdad qui compte quatre matches en moins. Il est à signaler que la formation c onstantinoise n'a toujours pas gagné depuis le début de la nouvelle année. De leur côté, les Oranais (8es - 26 pts) semblent satisfaits de ce point, qui consolide leur position au milieu du tableau, avec un match supplémentaire à livrer.

Résultats partiels et classement

Résultats partiels et classement provisoire à l'issue des rencontres de la 20e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football jouées vendredi et samedi:

Vendredi 17 mars:

MC Oran – CS Constantine 0-0

US Biskra – RC Arbaâ 1-0

Samedi 18 mars

ES Sétif – ASO Chlef 1-0

HB C. Laïd – USM Khenchela 1-2

Reportées :

JS Kabylie- MCE El Bayadh

MC Alger – CR Belouizdad

Paradou AC – USM Alger

JS Saoura - NC Magra

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 40 16

2). CS Constantine 33 19

3). ES Sétif 32 19

4). MC Alger 30 18

5). USM Alger 29 17

--). JS Saoura 29 19

7). USM Khenchela 27 18

--). US Biskra 27 20

9). MC Oran 26 19

10) ASO Chlef 25 20

--). RC Arbaâ 25 20

12). MC El-Bayadh 24 19

13). NC Magra 23 18

14). Paradou AC 17 17

15). JS Kabylie 14 17

16). HBC-Laïd 02 20.