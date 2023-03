Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football Djamel Belmadi a affirmé dimanche à Alger que "les portes de la sélection sont ouvertes à tous les joueurs", alors que les Verts s'apprêtent à livrer une double confrontation contre le Niger, les 23 et 27 mars, pour le compte des 3e et 4e journées (Gr.F) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire.

"Il est tellement difficile de trouver un équilibre dans les automatismes d'une équipe nationale.

Les portes de la sélection ont été toujours ouvertes, à condition que ces joueurs adhèrent à notre philosophie. Il y a des joueurs qui arrivent et d'autres qui partent.

C'est une démarche très connue pour tous les sélectionneurs", a déclaré Belmadi lors d'une conférence de presse animée au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Concernant la convocation, pour la première fois, de plusieurs joueurs dont la plupart évoluent à l'étranger à l'image de Kevin Guitoun (SC Bastia/FRA), Rayan Ait Nouri (Wolverhampton/ANG), Jaouen Hadjam (FC Nantes/FRA), Badredine Bouanani (OGC Nice/FRA) et Fares Chaibi (Toulouse FC/FRA), le sélectionneur national s'est dit " très enthousiaste à l'idée de travailler avec ces jeunes joueurs". "C'était un long processus qui a duré presque quatre ans pour Ait Nouri et Aouar, mais pour les autres les choses se sont passées d'une manière très rapide. J'ai plutôt opté pour la discussion et la discrétion dans les négociations et aujourd'hui on voit très bien le résultat", a précisé Belmadi.

Et d'ajouter : "Ces joueurs méritent amplement notre respect parce que tout simplement, certains d'entre eux, ont refusé la convocation de l'équipe de France espoir et ils ont répondu favorablement à l'appel de la nation. C'est quelque chose qui me touche profondément". Outre la convocation des cinq nouveaux joueurs évoluant à l'étranger, la liste des 25 est marquée par le rappel d'Andy Delort (FC Nantes/FRA) et Abdelkahar Kadri (KV Courtrai/BEL) qui effectuent leur retour dans le groupe après une longue absence. Un seul joueur local figure dans la nouvelle liste du coach national, il s'agit du défenseur de l'USM Alger Zineddine Belaid. En revanche, le gardien Rais M'bolhi, le défenseur Youcef Atal, les attaquants, Said Benrahma, Billal Brahimi et Adam Ounas ne sont pas concernés par la double confrontatio n contre le Niger. L'Algérie accueillera le Niger le jeudi 23 mars au stade Nelson-Mandela de Baraki (22h00). Cette rencontre sera officiée par un quatuor soudanais sous la conduite de Mahmood Ali Mahmood Ismail, et composé de Mohammed Abdallah Ibrahim (1e assistant), Omer Hamid Mohamed Ahmed (2e assistant), alors que le quatrième arbitre est Elsiddig Mohamed El Treefe. Le Niger, dont le stade Général Seyni-Kountché de Niamey n'a pas été homologué par la Confédération africaine (CAF), a choisi le stade Hamadi-Agrebi de Radès à Tunis pour recevoir les "Verts" le lundi 27 mars (17h00).

Vainqueur en juin 2022 des deux premiers matchs : à domicile face à l’Ouganda (2-0) et en déplacement devant la Tanzanie (2-0), l’Algérie occupe le poste de leader du groupe F avec 6 points, devant le Niger (2 points), alors que la Tanzanie et l’Ouganda suivent derrière avec un point chacun.