Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé une réunion nationale regroupant des professionnels et des acteurs de la filière avicole, au cours de laquelle il a évoqué la nécessité d'œuvrer à la régulation des prix à l'occasion du mois de Ramadhan, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

La réunion, tenue mercredi, a porté sur l'importance de cette filière et les principales mesures prises par le ministère à l'effet de promouvoir la filière avicole et des viandes blanches, notamment en assurant l'approvisionnement en intrants organiques et en aliments à des prix étudiés par l'Office national des aliments de bétail (ONAB).

Dans ce cadre, les représentants de la filière ont salué ces mesures qui contribuent directement à sa régulation et au contrôle de la liste des prix référentiels pour la production, convenant d'oeuvrer ensemble dans le cadre d'une approche participative pour réguler le marché afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et de fournir des produits de qualité à des prix abordables.

Dans le ca dre d'une initiative de solidarité entre la Fédération nationale de la filière avicole (FNFA) et l'ONAB, il a été convenu de maintenir les prix des viandes blanches à 350 DA/kg durant tout le mois de Ramadhan, et de déployer plus de 540 points de vente à travers le pays, organisés par les groupes économiques publiques relevant du secteur, selon la même source.

Le nombre de points de vente devrait augmenter pendant ce mois sacré avec la mise en place de plusieurs marchés de proximité dans toutes les wilayas du pays, note-t-on.

De leur part, les membres du Bureau national de la FNFA ont affirmé leur engagement à la réduction des prix des viandes blanches et des œufs, à travers l'initiative de solidarité visant à offrir un produit à des prix abordables et à ouvrir des points de vente directs du producteur au consommateur. La réunion s'est déroulée en présence du président et des membres du Bureau national de la FNFA relevant de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), et des représentants du Conseil interprofessionnel de la filière avicole, selon la même source.

Ont, également, pris part à cette réunion les représentants de la filière parmi les éleveurs et les producteurs, les cadres du ministère, et le Président directeur général (P-DG) de l'ONAB, ainsi qu'un représentant du Groupe a gro-logistique (AGROLOG).