Un workshop consacré au potentiel minéral algérien, se tiendra les 18 et 19 mars à Alger, dans l'objectif d'élaborer une feuille de route pour définir des axes de recherche et de développement du secteur minier, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

Organisé par l'Agence du service géologique de l'Algérie (ASGA), sous le patronage du ministre de l'Energie et des Mines, cet évènement intitulé : "Ressources minérales de l'Algérie: bilan, perspectives de développement et prospective d'exploration minière", s'intègre dans la mise en œuvre de la stratégie du développement du secteur minier, dans le but de promouvoir les ressources minérales pour la diversification de l'économie nationale, conformément aux orientations du président de la République, ajoute le communiqué.

Ce premier workshop vise notamment la mise au point des potentialités des ressources existantes, l'établissement d'un bilan des ressources existantes et des perspectives, le partage des connaissances et des expériences sur l'exploration et l'exploitation des ressources minières ainsi que l'élaboratio n d'une feuille de route et de recommandations pour définir des axes de recherche et de développement du secteur minier.

Les présentations retenues sur les principales ressources minières, à valeurs ajoutées certaines, seront animées par un panel d'intervenants composé de professeurs des universités algériennes et d'experts en ressources minérales.

Le communiqué rappelle que depuis le recouvrement de l'indépendance, de nombreux programmes d'exploration géologique et minière ont été réalisés sur fonds publics de l'Etat.

De même que des projets de recherche géo-scientifiques ont été concrétisés en synergie avec des universitaires algériens.

Les travaux d'inventaire minéral et de synthèse des données réalisés par l'ASGA ont montré que les probabilités de découverte de nouvelles cibles prometteuses reste "importantes" au vu des contextes géologiques et métallogéniques des domaines structuraux du pays, des techniques modernes d'exploration (traitement géologique, géochimie, géophysique, de la métallogénie, etc.) et des moyens analytiques plus performants aujourd'hui, selon le communiqué.

"Aujourd'hui, le moment est venu de faire le bilan des travaux réalisés pour chaque substance minérale, d'examiner les résultats obtenus, de développer un programme de prospection et d'exploration et d'offrir à la communauté le premier manuel de métallogénie de l'Algérie indispensable à chaque chercheur, étudiant ou explorateur", souligne la même source.