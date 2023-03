Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a annoncé mardi qu'un espace aux galeries du Musée national du moudjahid à Riadh El-Feth (Alger) avait été dédié à la commémoration des hauts faits du commando des hommes grenouilles de l'Armée de libération nationale (ALN), lequel entrera en service le 16 avril.

Dans une déclaration à la presse suite à la distinction des moudjahidine Abdallah Debbagh et Othman Damerdji, M. Rebiga a fait savoir qu'il a été décidé de "réserver un espace au Musée national du moudjahid pour la commémoration des hauts faits du commando des hommes grenouilles à travers les archives disponibles dans le secteur des Moudjahidine". Cet espace, ajoute-t-il, "commémorera le grand travail accompli par le commando des hommes grenouilles lors de la Révolution de libération nationale, à travers les différentes opérations menées à l'intérieur du pays et à l'étranger, notamment lors de l'agression tripartite contre l'Egypte", soulignant que cette initiative "permettra de sensibiliser les jeunes générations à la nécessi té de posséder des connaissances historiques larges et authentiques sur ce que leurs aïeux ont fait pour libérer le pays".

L'ouverture de cet espace au niveau du Musée national du moudjahid interviendra le 16 avril, a indiqué le ministre, affirmant à ce titre qu'il s'agit, encore une fois, de la préservation de la mémoire des héros de l'Algérie.