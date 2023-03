L'Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a salué mardi l'approche du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune sur le dossier de la Mémoire, saluant les acquis obtenus en la matière. Dans un communiqué à l'issue d'une réunion de son secrétariat national présidée par son secrétaire général, Khelifa Smati, l'Organisation a salué l'approche du président de la République relative au dossier de la Mémoire, rappelant les acquis obtenus "à commencer par la récupération des crânes des martyrs de la résistance populaire, l'attachement à la récupération de toutes les archives nationales et la non-renonciation à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires et des mines antipersonnel". Les membres du secrétariat national de l'ONEC ont affirmé, en outre, la nécessité de "revoir" la loi relative au moudjahid et au chahid N 07-99 du 15 avril 1999 et d'"actualiser" ses clauses qui ne cadrent plus, selon eux, avec le processus d'édification de l'Algérie nouvelle lancée par le président de la République".

Les membres du secrétariat national ont exprimé, par aill eurs, leur grande satisfaction quant à l'augmentation des salaires des fonctionnaires annoncée par le président de la République pour permettre aux citoyens de faire face à la hausse des prix des produits de large consommation, notamment à l'approche du mois de Ramadhan", appelant à ce que ces augmentations touchent les veuves des chouhada et leurs enfants qui n'ont pas bénéficié d'augmentations depuis les années 90.