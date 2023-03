La dixième édition du festival culturel international de la musique Diwane se tiendra pour la première fois à Bechar en octobre prochain, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs.

Les dates exactes du déroulement de cette manifestation musicale internationale qui aura lieu pour la première fois à Bechar, seront fixées prochainement après la finalisation du programme de représentations artistiques en coordination avec la tutelle, a précisé à l’APS le commissaire du Festival, Lahcen Tourki.

"Nous prévoyons pour la 10e édition la participation de groupes musicaux et autres artistes issus de certains pays africains et Maghrébins en plus de la participation des trois lauréats du 14e Festival culturel national de la musique et danse Diwane d’Ain-Sefra (Naama), qui s’est déroulé du 29 décembre 2022 au 1er janvier 2023", a-t-il fait savoir.

Des conférences-débats sont au menu du programme académique de ce festival international, a ajouté M. Tourki.

La décision de la délocalisation du festival international de la musique Diwane de la ville d’Alger à celle de Bechar est intervenue du fait que cette dernière est considérée comme la "capitale nationale du Diwane qui fait partie intégrante du patrimoine national musical et chorégraphique ancestral", a-t-il fait savoir.