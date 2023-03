Le coup d'envoi de la première édition des journées de littérature populaire algérienne a été donné jeudi soir à la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara, avec la participation de poètes du Melhoun de quatre wilayas.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, initiée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) en collaboration avec la direction de la culture et des arts dans le cadre du programme du soixantenaire de l’indépendance, a été marquée par le passage de cinq poètes des wilayas de Mascara et de Mostaganem qui ont animé un récital de qacidate Melhoun traitant de l’authenticité de la société algérienne et de la richesse de son patrimoine culturel, ainsi que le chanteur Mourad Boukhalfa de Mostaganem qui a interprété à cette occasion des chants en genre chaabi.