Des ambassadeurs et attachés commerciaux et économiques d’un nombre d’ambassades accréditées en Algérie ont exprimé mardi leur intérêt pour le produit local au cours de leur visite au Salon national des dattes et des produits agricoles et de promotion des exportations organisé au complexe thermal Sidi Yahia de Biskra du 29 janvier au 1er février.

Dans une déclaration à l’APS, l’ambassadeur de la Suisse en Algérie, M. Pierre-Yves Fux a appelé à permettre aux opérateurs économiques des deux pays de se connaître notamment à travers ce type de manifestations pour mieux s’enquérir des moyens de développement des échanges commerciaux, précisant qu’entant qu’ambassadeur de son pays, il est venu à Biskra "pour informer les entreprises suisses sur ce qu’elles peuvent concrétiser dans le domaine économique dans cette wilaya". L’ambassadeur de la République de Croatie en Algérie, M. Ilija Zelalic, qui a visité plusieurs pavillons des différents produits locaux, notamment agricoles a fait part de son voeu pour qu’il y est échange entre son pays et l’Algérie dans ce domaine, ajout ant que l’Algérie a pu développer le secteur agricole surtout la filière arboriculture.

De son coté, le ministre plénipotentiaire accrédité à l’ambassade du Soudan Khaled Enaîm a indiqué que sa visite à Biskra et les pavillons de ce salon lui a permis de prendre connaissance sur le grand développement que connait l’Algérie en général et la wilaya de Biskra en particulier s’agissant de la qualité du produit, notamment les dattes, insistant sur les possibilités de coopération et d’investissement entre les deux pays dans ce domaine. L’ambassadeur du Zimbabwe en Algérie,Vusumuzi Ntonga, a salué les organisateurs qui lui ont donné l’opportunité d’assister à cette manifestation qu’il a considéré comme une "occasion pour s’enquérir de ce que produit l’Algérie en général et Biskra en particulier", insistant sur la possibilité de promouvoir les échanges entre l’Algérie et le Zimbabwe dans le secteur agricole ainsi que d’autres secteurs. Le Salon, qui a été marqué par des visites de délégations diplomatiques (ambassadeurs, attachés commerciaux et économiques) de plusieurs pays comme le Bengladesh, le Soudan, le Mexique, la Suisse, le Royaume-Uni, la Croatie, la Pologne, le Mali et le Niger, est organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Les "Ziban" en partenariat avec la Chambre algérienne de commerce et d’industrie en collaboration avec la chambre de wilaya de l’agriculture et la confédération du patronat de Biskra.