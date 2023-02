La banque centrale américaine (Fed) devrait annoncer une nouvelle hausse de ses taux mercredi à l'issue de sa première réunion de l'année, mais d'un quart de point de pourcentage seulement, car l'activité économique et l'inflation montrent des signes de ralentissement.

La Fed s'apprête à relever ses taux pour la huitième fois d'affilée depuis le mois de mars. Ceux-ci, qui se trouvaient alors à zéro, sont désormais compris dans une fourchette de 4,25 à 4,50%. Mais après plusieurs hausses inhabituellement élevées, d'un demi-point de pourcentage, et même de trois-quarts de points, la Fed devrait revenir à une hausse plus habituelle: un quart de point seulement, soit 25 points de base. Cela est "prudent compte tenu du ralentissement de l'inflation des salaires et des prix et des chiffres faibles de l'activité" économique, relève Steve Englander, économiste pour Standard Chartered et ancien économiste à la Fed.

Les membres du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) sont réunis depuis mardi matin. Leur décision sera annoncée dans un communiqué mercredi à 14H00 (19H00 GMT), et le président de l'institution, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse trente minutes plus tard. Un chiffre, publié mardi matin par le département du Travail, a semblé persuader les économistes que l'inflation est désormais durablement sur la bonne voie: le coût moyen d'un salarié, avec une hausse au quatrième trimestre moins forte que celles des trimestres précédents.