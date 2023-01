Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a rencontré jeudi des représentants de la société civile de Beni-Abbes et a écouté leurs préoccupations liées à la situation du développement local dans cette nouvelle wilaya.

La rencontre du ministre avec des représentants de la société civile, des élus locaux et des operateurs économiques publics et privés de Beni-Abbes, est venue au terme de sa visite de travail et d'inspection d’une journée dans la wilaya, au cours de laquelle il a inauguré plusieurs projets de développement et inspecté d’autres en réalisation.

Les préoccupations des représentants de la société civile sont liés notamment aux secteurs de sante, éducation, agriculture, tourisme et transport. Les intervenants qui ont valorisé les efforts de l’Etat en matière de développement de cette nouvelle wilaya ont souhaité que les lacunes enregistrées soient prises en charge par les autorités compétentes.

M. Merad a affirmé que "l'Etat contribuera pour que cette wilaya du sud-ouest du pays, aux nombreuses potentialités agrico les, minières et touristiques, soit davantage développée dans le seul souci de l’amélioration du cadre de vie des citoyens et de l’exploitation de ses potentialités qui auront à l’avenir un impact direct sur le développement socio-économique de cette collectivité locale ,qui compte dix (10) communes".

Assurant les citoyens que "les efforts de l’Etat se poursuivront pour soutenir cette wilaya jusqu'à la réalisation d'un envol économique à la hauteur de ses potentialités et aspirations de ses habitants", le membre du gouvernement a salué le rôle de la société civile, qui passe pour être le catalyseur du développement local, de même qu’elle constitue un "trait d'union entre le citoyen et les institutions de l'Etat".

Pour le ministre ,"la société civile est une force de proposition, qui peut réellement contribuer au développement local dans le cadre de la démocratie participative".

Auparavant, le ministre avait procédé au chef lieu de wilaya à l’inauguration du nouveau siège de la trésorier de wilaya, et a visité aussi le siège de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), récemment réalisé, avant de donner le coup d’envoi du chantier de réalisation, avec un coût de 220 millions de DA, d’une une micro-zone d’activités pouvant abriter une soixantaines d’activités économiques et industrielles.