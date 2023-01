Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a appelé, jeudi depuis la wilaya de Ouargla, à l'impératif d'adopter une vision sectorielle prospective pour couvrir les besoins de cette région.

Inspectant des structures de formation dans le cadre d'une visite de travail à la wilaya de Ouargla, le ministre a relevé "l'impératif d'adopter une vision prospective pour permettre au secteur de couvrir les besoins de cette région qui détient de grands atouts, notamment pour ce qui est de la formation spécialisée dans certains domaines, à l'instar des énergies renouvelables".

M. Merabi a rappelé, dans ce sens, que la 3e Conférence des ministres et responsables de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe tenue récemment en Algérie "avait donné aux arabes une autre vision de l'Algérie qui a franchi des pas importants en matière de formation professionnelle".

Cette avancée requiert l'adoption d'une vision sectorielle prospective qui dépasse le niveau local pour viser les niveaux national, africain et arabe, a-t-il souligné.

Il a, dans le même contexte, annoncé que le secteur s'apprêtait à recevoir des stagiaires de différentes nationalités africaines au titre de la prochaine rentrée professionnelle.

Le ministre a, par la même, fait état d'un jumelage pédagogique dans la spécialité du froid entre le Centre de formation professionnelle Chenine-Kaddour et l’Institut national spécialisé en formation professionnelle (INSFP) du froid à Bir Mourad Rais (Alger), en sus de la transformation du centre de formation professionnelle en cours de réalisation à la cité de Bamendil au chef-lieu de wilaya à un centre de formation professionnelle en hôtellerie et tourisme.

La wilaya d'Ouragla soutiendra cette année les innovations des jeunes du secteur, à travers l'organisation, en février prochain dans la même wilaya, de la 3e édition du Salon national de l'innovation, a-t-il ajouté.

Le secteur s'est engagé dans le domaine de la numérisation pour réaliser l'efficience, développer la performance des diplômés du secteur et numériser la profession, à l'effet de rapprocher les services du citoyen et des entreprises économiques.

M. Merabi a inspecté, à l'entame de cette visite, en compagnie des autorités de wilaya, plusieurs ateliers de formation organisés à l'Institut de l'enseigne ment professionnel (IEP- Chahid Allaoui Mohamed) au chef-lieu de la wilaya, avec la participation de centres et d'instituts de formation professionnelle, lors desquels les activités de ces établissements de formation ont été vulgarisées, en sus de l'organisation d'un pavillon dédié à l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

Le ministre a mis en exergue l'importance des programmes de jumelage entre les établissements de formation à travers le pays, en vue d'assurer une meilleure formation au profit des stagiaires.

La délégation ministérielle a suivi, au Centre de formation professionnelle réalisé en partenariat avec le Groupe Sonatrach et qui relève de l'Institut algérien du pétrole (IAP), des explications autour de l'activité du centre qui dispose de trois ateliers, dont deux pour le soudage des pipelines et gazoducs.

Le centre compte actuellement 40 stagiaires qui poursuivent une formation en soudure pour une période qui s'étalent sur 6 mois pour chaque promotion.

M. Merabi s'est rendu, dans le cadre sa visite, à la localité de Bmanedil (Ouargla Ouest) pour s'enquérir de l'avancement d'un projet de réalisation d'un centre de formation (330 places pédagogiques).

Selon la fiche technique du projet, le centre est composé de 10 ateliers, 10 classes, un atelier de maintenance, un dortoir (20 lits) en plus d'un amphithéâtre de 150 places.

A la nouvelle ville de Hassi Messaoud, le ministre a inspecté également le projet d'un centre de formation professionnelle en cours de réalisation (95%) qui dispose de huit (8) ateliers, quatre (4) salles spécialisées, un dortoir (120 lits) et une cantine (200 repas).

A l'Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP) de Hassi Messaoud, le ministre a suivi un exposé sur l'offre de formation que dispense l'entreprise aux apprentis du secteur. Lors de cette visite, une convention a été signée entre la société Bergerac spécialisée dans la maintenance et la réparation des différentes machines et le secteur de la formation professionnelle à la wilaya portant formation des apprentis par cette firme.

M. Merabi s'est rendu au terme de sa visite au centre de formation professionnelle de la société "Petrofac" à Hassi Messaoud, où il a pris connaissance des domaines d'apprentissage.