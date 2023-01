L'équipe nationale de football A' a de nouveau échoué à renouer avec la victoire, en se contentant d'un match nul samedi face au Ghana (0-0) au stade Nelson Mandela de Baraki, à l'occasion du dernier test de préparation, en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier-4 février).

Les "Verts" qui espéraient renouer avec le succès, une manière de reprendre confiance en prévision de la compétition, ont aligné un quatrième match sans victoire.

Tenus en échec en décembre lors des deux matchs-tests disputés au stade du 19-mai 1956 d'Annaba : face à la Mauritanie (0-0) et au Sénégal (2-2), les coéquipiers d'Abderrahmane Meziane, se sont inclinés en novembre face au Koweït (0-1) à Dubaï, en marge d'un stage effectué aux Emirats arabes unis.

En dehors de ces résultats techniques, le compartiment offensif algérien n'a pas brillé lors de ces quatre derniers rendez-vous préparatifs, puisque l'attaque n'a inscrit que deux buts, soit une moyenne de 0.5 but/ match.

"C'était un bon match test pour deux belles équipes disciplinées tactiquement, où il a été difficile de trouver les espaces.

Nous avons eu un peu plus d'occasions qu’eux, mais sans parvenir à les concrétiser.

Il manquait ce but, ce dernier geste, la dernière passe pour faire la différence.

Dans la finition, il y a eu beaucoup de précipitation notamment de la part des défenseurs centraux, il faut rectifier ce côté qualité technique", a réagi le coach national Madjid Bougherra, à l’issue de la partie.

A cinq jours du match d'ouverture du CHAN-2022, vendredi face à la Libye au stade de Baraki (20h00), le staff technique va certainement axer l'essentiel de son travail sur l'efficacité devant les buts, dans l'objectif de réussir les débuts dans le tournoi. "Ce match va amener Bougherra et son staff à peaufiner davantage le travail, notamment sur le plan offensif pour trouver plus d’efficacité devant les buts", a affirmé la Fédération algérienne (FAF), dans son compte rendu du match.

Les coéquipiers de d'Ayoub Abdellaoui qui se sont procurés quelques occasions face aux Ghanéens, ont pêché par un manque de concentration, qui a fini par alerter Bougherra. "Il nous manque ce but. Nous devons continuer à travailler sur le plan offensif, ne pas se précipiter, je pense qu’il s’agit d’une question de confiance, c’est ce que j’ai dit aux joueurs. Mais je suis très positif et confiant p our le début de la compétition, d’autant que nous avons eu une bonne préparation", a-t-il assuré. Logée dans le groupe A, l'Algérie évoluera également aux côtés de l'Ethiopie et du Mozambique.