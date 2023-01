L’équipe nationale locale de football du Sénégal, fait son retour au championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux (CHAN) dont la septième édition du CHAN se déroulera en Algérie (13 jan - 4 fév), après une absence de 11 ans.

Faisant partie d'un groupe (B) très relevé, en compagnie de l'Ouganda, de la Côte d'Ivoire et surtout de la RD Congo (2 titres), les Lions du Sénégal n'auront pas la partie facile et devront sortir le grand jeu pour espérer passer en quarts de finale .

Lors de la première édition organisée en 2009, le Sénégal avait terminé au pied du podium, après sa défaite en match de classement devant la Zambie (2-1). Les Lions n’ont pas fait mieux en 2011 pour leur deuxième et dernière participation au tournoi, en se faisant sortir dès le premier tour sur une défaite (0-2) contre la Tunisie, qui remportera le tournoi.

Pour sa 3e participation au rendez-vous algérien, CHAN-2022, le Sénégal, sacré champion d'Afrique dans la compétition majeure du CAN-2022 disputée au Cameroun, veut frapper un grand coup dans cette 2e compétition des joueurs locaux, en ef fectuant un stage en Algérie même, au cours duquel il a tenu en échec son homologue algérien à Annaba sur le score de (2-2) et en menant à chaque fois au score.

Avant de rallier la ville d'Annaba le 10 janvier, l'équipe du Sénégal effectue depuis mercredi dernier un stage de préparation à Tabarka (Tunisie). Les Lions vont rester à Tabarka jusqu'au 10 janvier avec des matchs amicaux au programme.

Aller le plus loin possible dans le tournoi

Le sélectionneur Pape Thiaw a indiqué que son équipe participera au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) "avec des ambitions'' et "dans l'espoir d'aller le plus loin possible". "Nous partons à une compétition à laquelle nous n’avons plus participé depuis 11 ans. Nous y allons avec des ambitions et dans l’espoir d'aller le plus loin possible. Il nous faudra prendre les matchs un à un et y aller étape par étape", a déclaré Pape Thiaw. Le Sénégal jouera son premier match contre la Côte d’Ivoire, le 14 janvier, le 18 janvier contre l’Ouganda et son dernier match de poule le 22 janvier face aux Léopards du Congo.