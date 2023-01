Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a rencontré, lundi à Brasilia, le président de la République du Cap Vert, José Maria Neves, avec lequel il a évoqué l'état des relations bilatérales et les opportunités de leur renforcement et approfondissement, indique un communiqué de l'APN.

"Le président capverdien a rappelé le rôle historique de l'Algérie dans la libération de son pays du colonialisme, ainsi que sa contribution dans la formation des cadres du pays pour la relance du développement, tout en exprimant la disponibilité de son pays à relancer ces relations en vue de relever les défis des changements climatiques et du développement des énergies renouvelables et de la numérisation, et d'ouvrir le marché africain des produits africains", précise le communiqué.

Pour sa part, M. Boughali a affiché la disponibilité de l'Algérie, sous la direction du président de République, M. Abdelmadjid Tebboune, à promouvoir et renforcer les relations enracinées dans la lutte des deux peuples pour l'indépendance et la dignité, outre l'impératif de recourir à toutes les énergies africaines pour le développement et la défense des intérêts et des richesses des peuples africains dans le cadre de la Légalité internationale et loin de la politique des deux poids deux mesures dans les relations internationales".

Au terme de la rencontre, "le président capverdien a chargé M. Boughali de transmettre ses salutations au Président Tebboune, ainsi que ses vœux de prospérité au peuple algérien", lit-on dans le communiqué.

Pour rappel, M. Boughali a pris part à Brasilia à la cérémonie d'investiture du nouveau président brésilien, Lula Da Silva, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.