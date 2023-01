Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a transmis les félicitations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à son homologue, Luiz Inacio Lula da Silva, investi dimanche président de la République du Brésil pour la 3e fois, a indiqué lundi un communiqué de la chambre basse.

Le président de l'APN "a saisi cette occasion pour transmettre au président élu les vœux de succès et de réussite du Président Tebboune, évoquant la profondeur des relations entre l'Algérie et le Brésil, des relations que les deux présidents entendent développer et promouvoir au service des intérêts communs", précise la même source.

La cérémonie d'investiture s'est déroulée au Palais présidentiel du Planalto où ont été accueillis les chefs d'Etat ayant assisté à la cérémonie de prestation de serment devant le Sénat.

M. Boughali a assisté à l'investiture en tant que représentant du Président Tebboune.

Dix-sept (17) chefs d'Etats et un grand nombre de dirigeants et de ministres ont assisté à la cérémonie d'investiture.