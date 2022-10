Le groupe d'amitié et de fraternité parlementaire Algérie-Arabie Saoudite a été installé dimanche au siège du Conseil de la nation en vue de renforcer les relations de coopération entre les deux pays.

La cérémonie d'installation a été présidée par la vice-présidente du Conseil de la nation chargée des relations extérieures, Leila Brahimi en présence du président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l'étranger, Omar Dadi Adoun, du président et du vice-président du groupe d'amitié parlementaire, MM. Kamel Bouchama et Hadj Khalil Laarousi, de l'ambassadeur saoudien en Algérie, Abdallah Benacer El Bassiri et les membres du groupe.

Intervenant à l'occasion, Mme Brahmi a indiqué que l'installation du groupe d'amitié et de fraternité Algérie-Arabie Saoudite "constitue un autre acquis qui s'ajoute aux relations bilatérales privilégiées liant les deux pays".

"Evènement important dans le processus de renforcement des relations entre les deux parties", la création du groupe parlementaire permettra de consolider davantage la diplomatie parlementaire liant le Parlement algérien et le Conseil de Choura saoudien, a-t-elle soutenu.

Pour sa part, le président du Groupe d'amitié Algérie-Arabie Saoudite, M. Bouchama a affirmé que "plusieurs rencontres seront organisées pour examiner, se concerter et convenir des moyens à même de raffermir les relations algéro-saoudiennes au mieux des aspirations des peuples des deux pays".

L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite a estimé, lui, que "l'installation de ce groupe va incontestablement renforcer les relations solides et historiques unissant les deux pays".

L'installation de ce groupe coïncide avec la visite d'une délégation du Conseil de Choura saoudien en Algérie, ce qui dénote l'importance des liens entre les deux Etats, a ajouté le diplomate, soulignant les efforts de l'Arabie Saoudite "visant à soutenir les relations économiques entre les deux parties, notamment à la faveur de la nouvelle loi algérienne relative à l'investissement à même d'inciter les investisseurs saoudiens à venir travailler en Algérie".

A cette occasion, l'ambassadeur saoudien a appelé les investisseurs algériens à investir au Royaume dans le cadre de sa vison économique 2020-2030.