Le Front des forces socialistes (FFS) demeure attaché à ses principes et place l'intérêt suprême du pays au-dessus de toute autre considération, a affirmé, samedi à Alger, son premier secrétaire national, Youcef Aouchiche, Animant un meeting populaire à la salle de cinéma "Sierra Maestra" à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de création du parti, M. Aouchiche a indiqué que sa formation politique "célèbre le 59e anniversaire du début de la lutte pour l'Algérie et l'unité nationale", ajoutant que le FFS, "une partie du corps politique national, reste toujours attaché à ses principes et place l'intérêt suprême du pays au-dessus de toute autre considération".

"Attaché à ses principes, le FFS est un acteur de l'évènement grâce à ses militants fidèles, loyaux au serment de leurs aïeux, à leur tête Hocine Aït Ahmed", a affirmé M. Aouchiche qui a appelé les militants à "poursuivre leurs efforts au service du parti".

M. Aouchiche est revenu à l'occasion de ce meeting sur le parcours politique du défunt Hocine Aït Ahmed qui a tant donné pour le FFS aux côtés d'autres mili tants qui ont marqué la scène politique nationale et milité pour la démocratie.

Par ailleurs, le premier secrétaire national du FFS a indiqué que "les préparatifs se poursuivent pour la tenue, ce mois, du 6e congrès national du parti", exprimant le souhait de voir cet évènement couronné de "conclusions et de solutions à tous les problèmes marquant la scène nationale".

Evoquant les développements à l'échelle internationale, le responsable du parti s'est dit préoccupé face aux mutations rapides survenant sur la scène internationale et qui ouvrent la voie, a-t-il dit, à l'apparition de nouvelles crises.

Il a appelé, dans ce sens, tous les acteurs sur la scène politique nationale à "faire montre de responsabilité et de clairvoyance dans la prise de positions en vue protéger le pays et son intégrité territoriale contre toute menace".