S'exprimant au terme d'une visite de travail de deux jours dans cette collectivité de l'extrême Sud du pays, le ministre a estimé que ces logements, en plus de 1.000 unités du programme d'habitat rural très prisé localement, contribueront largement à la prise en charge des attentes des citoyens de la région. M. Nasri a fait savoir également qu'un financement de 700 millions DA est consacré à la prise en charge des travaux d'aménagement (VRD primaires et secondaires), ainsi que 300 millions DA pour les travaux d'aménagement (réseaux d'eau potable, assainissement, électricité, routes) dans les zone d'ombre, et 50 millions DA pour les aménagements au niveau des groupements d'habitat rural.

Ces opérations devront toutes être lancées dans le courant du premier trimestre de 2021, et il sera procédé au suivi de leur exécution en associant les entreprises ayant montré un e réelle volonté de s'impliquer à la réalisation de ces projets, a ajouté le ministre.

Et de signaler que la wilaya de Tamanrasset continuera à bénéficier du soutien à travers les différentes formules d'habitat, auxquelles s'ajouteront plus de 12.000 lots de terrains à bâtir, qui seront viabilisés avant leur attribution aux bénéficiaires.

Ces programmes d'habitat seront accompagnés de la réalisation d'édifices publics ainsi que d'espaces verts, a-t-il ajouté. M. Nasri a mis l'accent, à ce titre, sur la nécessité d'associer les entreprises de jeunes à la concrétisation des projets, en les leur confiant directement ou en sous-traitance. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a révélé qu'il sera procédé, dans le cadre du programme quinquennal 2020-2024, à la réalisation d'un million de logements de différentes formules, dont 65% destinés à l'habitat rural et à l'auto-construction, des formules adoptées pour les régions montagneuses, des Hauts-Plateaux et du Sud. M. Kamel Nasri a clôturé sa visite de travail de deux jours dans la wilaya par l'inspection d'un projet de 90 logements de fonction destinés au secteur de l'Education nationale, au chef lieu de wilaya, où il a insisté sur le respect des normes précisées dans le cahier des charges lors de la réalisation des programmes d 'habitat.