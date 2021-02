Plus de 5 milliards DA d’aides financières à l’habitat rural est prévu au profit de 5.494 bénéficières de lotissements sociaux implantés a Jniane Diffallah, sur un global de 11.920 bénéficiaires de ces lotissements au nord-ouest de la commune de Bechar, a-t-on appris mardi auprès de la wilaya. C’est suite à l’accord du ministère de l’Habitat et à l’importance accordée par la wilaya en matière de prise en charge des préoccupations des citoyens bénéficiaires de ces lots sociaux, qu’il sera procédé à la distribution dans une première phase de 1.000 aides financières du genre aux bénéficiaires de ces lotissements sociaux, a affirmé le wali Bechar.

L’autre partie de ces aides financières aux bénéficiaires des lotissements sociaux sera attribuée au cours du premier semestre de 2021, qui est "une année d’excellence pour le logement dans la wilaya de Bechar qui n’a pas enregistré d’autant d’aides financières pour l’habitat depuis plus de 20 années", a précisé M.Mohamed Belkateb, lors d’un récent point de presse.

"Durant cette même année, sera attribué aussi un quota de 1.269 logements publics locatifs (LPL) aux demandeurs retenus par les commissions des 12 dairas de la wilaya, chargées de l’attribution des logements sociaux, dans le souci de l’absorption de la demande en logements dans la région et d’amélioration des conditions de vie des habitants de la wilaya", a-t-il souligné.

Outre cette opération, il est prévu aussi le lancement d’un programme de réalisation de 1.269 unités relevant du programme LPL à travers la wilaya, au titre de l’augmentation de l’offre en matière de logements sociaux, a-t-il annoncé.

En 2020, un programme de 1.812 unités de logements, tous programmes confondus, ont été réceptionnés, dont 1.788 du programme LPL et 24 autres de celui du logement promotionnel public (LPP) qui n’a pas connu un vif succès auprès des citoyens dans la région, sachant que la plupart des demandeurs de logements préfèrent le programme de l’habitat rural offrant plus de commodité et répondant aux exigences sociales et culturelles des habitants de la wilaya, a explique le chef de l’exécutif de wilaya. Les programmes de logements destinés aux catégories vulnérables demeurent parmi "les priorités de l'Etat" et les projets de logement, toutes formules confondues, "se poursuivront conformément aux programmes tracés par l’état", a-t-il ajouté. Par le passé, la wilaya de Bechar a bénéficié, au t itre des différents programmes de logement, de 60.533 unités, dont 7.709 unités de LPL ,1.500 unités AADL, 3.206 logements promotionnels (ancienne et nouvelle variantes), 100 autres du programme promotionnel public, 400 unités du promotionnel libre, en plus de 1.000 aides financières pour la réhabilitation de l’habitat précaire et 46.618 aides financières à l’habitat rural, selon la direction locale du logement. La wilaya de Bechar compte, avec l’accord du ministère de l’habitat, créer à l’avenir des segments de 100,150 et 250 unités de type habitat rural pour la satisfaction de la demande et des besoins des habitants en ce genre de logements et réaliser dans des délais courts l’ensemble des travaux de viabilisation et de réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité et téléphone), a fait savoir le wali de Bechar.