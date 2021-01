Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions du ministre des Transports, Lazhar Hani, indique samedi un communiqué des services du Premier ministre.

"Sur instruction de Monsieur le Président de la République, il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Lazhar Hani en sa qualité de ministre des Transports", lit-on dans ce communiqué.

"Cette décision a été prise à la suite de l’engagement d’une opération d’importation par la compagnie nationale Air Algérie de fournitures liée à l’activité de Catering et ce, sans tenir compte du contexte économique national et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production nationale", précise la même source.

Le PDG d’Air Algérie et le responsable du catering au sein de la compagnie ont été également relevés de leurs fonctions, annonce le communiqué.

M. Farouk Chiali, ministre des Travaux Publics a été chargé de l’intérim du ministère des Transports, selon la même source.