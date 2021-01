Le coup d'envoi des festivités officielles et nationales pour la célébration du nouvel an Amazigh "Yennayer 2971" a été donné, vendredi à Menaâ (Batna), en présence de plusieurs responsables.

A cette occasion, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a souligné, dans son intervention, que "la célébration de Yennayer à travers le pays, et sa singularité d’une région à une autre, constitue une tradition et une consolidation de l'identité algérienne", assurant que "la célébration de Yennayer est une grande fête qui regroupe, dans la convivialité et la joie, les familles".

"L’objectif de ces célébrations est de mettre en avant le patrimoine culturel et civilisationnel de la nation et sa glorieuse histoire", a-t-il ajouté, en présence notamment du secrétaire général du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, du commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, et du wali de Batna,Toufik Mezhoud.