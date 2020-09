Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a adressé un message de condoléances à la famille du Général major, Meftah Souab,

Commandant de la IIe Région militaire, décédé lundi des suites d'une maladie chronique, dans lequel il a rappelé que "le défunt, en sa qualité d'officier de l'Armée, a voué sa vie et servi son pays avec abnégation en passant le plus clair de sa vie à l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP)". "J'ai appris avec une profonde affliction la nouvelle du décès du Général major Meftah Souab, qui a voué sa vie au service de son pays avec abnégation en passant le plus clair de sa vie à l'institution de l'Armée nationale populaire (ANP), où il accéda à plusieurs postes de responsabilité, dont le dernier en date fut celui de Commandant de la IIe région militaire, avant d'être rappelé auprès de Dieu le Tout Puissant", a écrit M. Djerad. "En cette circonstance douloureuse, je ne puis que partager vos peines et tristesse. Je vous présente à vous et aux proches et collègues du défunt à l'ANP, mes sincères condoléances et vous exprime ma profonde compassion, priant Allah Le T out-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, l'accueillir en Son vaste paradis et vous prêter patience et réconfort", a conclu le Premier ministre dans son message.