Le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a présenté ses "sincères condoléances" et exprimé sa "profonde compassion" à la famille du Commandant de la 2e Région militaire à Oran, le Général-Major, Meftah Souab, décédé ce lundi à l’hôpital central de l'Armée "Mohamed Seghir Nekkache" des suites d'une longue maladie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, présente, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt ainsi qu'à tous les personnels de la 2e Région militaire, priant Allah Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve", ajoute le communiqué.