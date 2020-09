Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé 1.500 policiers, tous grades confondus, pour sécuriser les centres d'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), prévu du 7 au 9 septembre courant, indique un communiqué des mêmes services.

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont tracé un plan sécuritaire préventif à l'occasion de l'organisation de l'examen du BEM, du 7 au 9 septembre courant.

Ainsi, 1500 policiers, tous grades confondus, ont été mobilisés pour sécuriser 168 centres d'examen repartis sur le territoire de compétence de la Sûreté de la wilaya d'Alger, a précisé la même source.

La Sûreté de la wilaya veillera à la sécurisation de l'opération d'acheminement des sujets et des copies d'examen aux centres de collecte, a ajouté la même source.

Ce dispositif qui renforcera les effectifs déjà mobilisés et dotés de moyens et équipements nécessaires, veillera à la sécurisation des centres d'examen et leurs périmètres, à l'interdiction du stationnement anarchique des véhicules près des centres d'examen et à la coordination permanente avec les chefs de centres en vue de faire face à tout imprévu susceptible d'entraver le bon déroulement des examens.

Il s'agit également du renforcement des patrouilles motorisées et pédestres pendant le déroulement des examens ainsi que la sécurisation des moyens de transport autorisés à l'instar du tramway.

Par ailleurs, les Cellules d'écoute et d'actions préventives (CEAP) de la wilaya d'Alger ont procédé à l'accompagnement psychologique des candidats, lors de la révision, en les sensibilisant à respecter les mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, notamment la distanciation physique, le port obligatoire de bavettes et l'application du gel hydroalcoolique.

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont appelé l'ensemble des conducteurs ainsi que les parents d'élèves qui accompagneront leurs enfants au centres d'examens à respecter le code de la route et à éviter le stationnement ou l'arrêt près des centres d'examens, a conclu le communiqué.