Une caravane de sensibilisation sur la Caisse nationale d’assurance sociale des salariés (CNAS) a pris le départ samedi d’Illizi en direction des zones d’ombre de la wilaya, à l’initiative de l’antenne locale de la Caisse, a-t-on appris des responsables de cet organisme.

La caravane devant sillonner, dans une première étape, les zones d’ombre d’Ifni, Ihrir, Tasset, Afra, Tamadjert et Imehrou, vise la vulgarisation des prestations assurées par la Caisse à ses affiliés, notamment les prestations numérisées permettant aux assurés d’effectuer différentes procédures à distance, sans se présenter au siège de la Caisse, a expliqué le responsable du service social, Moatez Bilah Rouabeh.

Inscrite au titre de la prise en charge des attentes des populations des zones d’ombre, cette sortie de terrain permettra d’expliquer au public l’importance de la souscription à la sécurité sociale pour la préservation des droits professionnels de l’assuré, en plus de la distribution de dépliants riches en informations sur la nature de la Caisse, les prestations assurées et les conditions d’affiliation, a-t-il ajouté.

La caravane est aussi l’occasion de remettre des aides de solidarité au profit des populations des zones d’ombre, au titre du programme de la CNAS de solidarité avec les couches sociales défavorisées, selon Moatez Bilah Rouabeh.