Au moins 412 unités de logements et 2.980 aides à l’habitat ont été attribuées à travers la wilaya d’El-Oued durant le premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

Ces logements se répartissent entre les formules du logement public locatif (190 unités dans la commune d’El-Magrane) et du logement promotionnel aidé (222 unités dans les communes d’El-Oued, Debila et El-Bayadha), a-t-on précisé.

Les aides financières à la construction concernent plus de 200 aides à l’habitat rural et 2.700 autres destinées aux bénéficiaires des lotissements sociaux, selon la même source. Les pouvoirs publics attachent un intérêt particulier à la concrétisation des programmes d’habitat et l’attribution des logements à leurs bénéficiaires, notamment les catégories sociales vulnérables, au titre des programmes visant à endiguer la crise de logement, a affirmé le wali d’El-Oued, Abdelkader Bensaid, lors d’une réunion du Conseil exécutif de la wilaya.

S’agissant de l’arrêt de certains programmes d’habitat, pour des problèmes de propriété foncière de terrains privés, notamment pour ce qui concerne le programme du logement promotionnels aidés, il a assuré que les services concernés ont procédé systématiquement à la levée des contraintes à travers le changement du choix de terrain, en attendant les décisions de justice sur l’origine de propriété.

La wilaya d’El-Oued a procédé, depuis 2017, à l’attribution de 25.000 unités d’habitat, de différentes formules, a signalé le wali, ajoutant que plus de 900 logements de type public locatif sont prêts à être attribués dans différentes communes. Aussi, 459 logements publics locatifs et 4.389 aides à la construction devront être attribués au cours du second semestre de l’année en cours, selon les services de la wilaya.