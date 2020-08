Il existe des signes prédictifs de la dyslexie chez des enfants en maternelle. Ils peuvent par exemple présenter des difficultés de langage : difficultés à manipuler des sons et des syllabes, à prononcer, à évoquer rapidement des mots, à construire et/ou à comprendre des phrases. D’autres difficultés portent sur la motricité ou sur l’orientation spatiale et temporelle : on peut constater un manque d’équilibre, du mal à exécuter et coordonner des mouvements précis comme découper, s’habiller, une difficulté à différencier la droite et la gauche. Autres difficultés prédictives de dyslexie : l’enfant éprouve des difficultés à mémoriser des consignes ou à reconnaître et mémoriser des formes simples.

Plus l’enfant présente de symptômes cités ci-dessus et plus cela doit attirer l’attention.

Les signes de la dyslexie en CP

Après le début de l’apprentissage de la lecture au cours préparatoire, la dyslexie se manifeste par une mauvaise association entre graphèmes (signes écrits) et phonèmes (sons) et une incapacité à saisir rapidement un mot dans sa globalité. L’enfant dyslexique déchiffre lentement et fait des erreurs. Quels signes doivent vous alerter ?

Des confusions visuelles de lettres ou d’ensembles de lettres qui se ressemblent : p-b, q-d; au-ou; m-n, a-o; n-u... (l’enfant va lire par exemple, «poule» pour «boule»), des omissions de certaines lettres ou syllabes (« camel » au lieu de « caramel »). Ce trouble est très souvent associé à une difficulté à maîtriser l’orthographe.