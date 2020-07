La migraine ophtalmique touche plus souvent les femmes que les hommes. Tout commence par des troubles visuels mais sans aucun mal de tête : taches scintillantes dans le champ de vision, perte de vision partielle voire aveuglement temporaire. Ces troubles visuels sont le plus souvent appelés "aura". L'aura peut durer de 5 mn à 1 heure. Puis le mal de tête arrive.

La migraine ophtalmique est causée par une réduction du flux sanguin vers l'œil due aux rétrécissement des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi les symptômes disparaissent dès que la circulation sanguine revient à la normale.

Migraine ophtalmique : les enfants aussi

C'est aujourd'hui une certitude, les enfants aussi souffrent de migraine : près d'un sur vingt est concerné.

Et lorsque ces derniers connaissent un épisode de migraine avec aura, ils peuvent vivre des phénomènes particulièrement étranges. L'un des signes les plus fréquents : l'hallucination auditive, l'enfant entendant ses parents l'appeler par son nom alors que tout est silencieux. Quant aux autres hallucinations, elles sont, comme chez les adultes, visuelles : objets qui s'allongent ou qui rétrécissent, paysages qui basculent à l'envers...

Migraine ophtalmique : quelle différence avec une migraine ?

Lors d'un épisode de migraine "classique", la douleur est au premier plan. Elle se localise d'un seul côté de la tête, on a l'impression que" ça cogne". La crise de migraine dure de quelques heures à deux ou trois jours et peut s'accompagner de nausées et/ou d'une intolérance à la lumière.

Alors qu'en cas de migraine ophtalmique, ce sont des symptômes visuels qui se manifestent dans un premier temps. La tache lumineuse est un grand classique de la migraine ophtalmique : les médecins appellent cela, le scotome scintillant. C’est comme un trou dans le champ visuel latéral, d’abord petit, entouré de crénelures scintillantes à la manière d’un filament électrique. Ce trou visuel semble peu à peu s’agrandir et se manifeste aux deux yeux. Cela peut durer entre 10 mn et une demi-heure.

Dans d'autres cas de migraine dits "avec aura", c'est-à-dire avec des signes annonciateurs du mal de tête, certains rapportent des troubles sensitifs, des fourmillements au bout des doigts qui remontent jusqu'au visage jusqu'à l'engourdir totalement. Ou encore, plus rarement, des troubles du langage: difficulté à trouver ses mots, inversion des mots, incapacité à parler. Dans 6 % des cas, on constate même à une paralysie totale ou partielle d'un côté du corps.

Comment soigner une migraine ophtalmique ?

De nombreux facteurs peuvent être mis en cause dans une migraine ophtalmique. Et si l'on ne connaît pas vraiment l'origine de la migraine ophtalmique, on sait que c'est dans votre cerveau que ça se passe !

Les médecins ont noté que plusieurs membres d'une même famille souffrent parfois de migraine ophtalmique et celle-ci serait peut être une pathologie héréditaire. Ces crises, qui touchent plutôt les femmes, peuvent être occasionnées par le stress, certains aliments (le vin blanc...) un manque de sommeil, la faim, les règles ou encore la grossesse.

La migraine peut aussi être due à certains facteurs susceptibles de déclencher le rétrécissement des vaisseaux sanguins : la déshydratation, une chaleur excessive, la haute altitude, l'hypoglycémieou l'hypertension.

Comment traiter une migraine ophtalmique ?

Les migraines ophtalmiques ne sont pas fréquentes et se soignent le plus souvent avec un médicament prescrit contre les maux de tête. Mais si cela revient trop souvent, il faut consulter votre médecin, qui vous enverra sans doute chez un neurologue spécialiste de la migraine.